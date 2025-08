La regia della Lazio: Sarri alle prese con il rebus Cataldi-Rovella

La cabina di regia della Lazio: il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è alle prese con il rebus Cataldi-Rovella

La Lazio di Maurizio Sarri si trova ad affrontare diversi nodi da sciogliere, ma il più spinoso sembra essere quello relativo alla regia del centrocampo. Serve un “direttore d’orchestra” in grado di dare ordine e fluidità a una manovra che, ad oggi, appare spenta. Come sottolineato da La Repubblica, se la squadra ha mostrato buone cose a livello difensivo contro il Fenerbahçe, il problema si presenta dalla cintola in su: i reparti di centrocampo e attacco continuano a rimanere scollati.

Sarri sta lavorando per plasmare la sua Lazio, e la scelta del regista è cruciale. La decisione è tra Danilo Cataldi e Nicolò Rovella. In Turchia, così come nell’amichevole contro l’Avellino, i due giocatori si sono divisi un tempo ciascuno, ma risposte chiare e definitive non sono ancora arrivate. Se da un lato Cataldi ha toccato più palloni (41 contro i 29 di Rovella), dall’altro l’ex Monza ha dimostrato una maggiore precisione nei passaggi (96% contro il 78%). Dati che, da soli, non bastano per prendere una decisione definitiva. Al momento, Cataldi sembra avere un leggero vantaggio per la sua maggiore velocità nel giro palla rispetto a un Rovella più compassato, ma Sarri non vuole privarsi del giovane centrocampista milanese, puntando a ripartire anche da lui.