Lazio, c’è un record condiviso con Barcellona e Benfica: un jolly per Baroni verso Monza

Lazio, un record condiviso con Barcellona e Benfica a livello europeo: un altro jolly per Baroni verso la trasferta di oggi contro il Monza

Lazio attesa oggi dalla trasferta in casa del Monza, ultimo appuntamento per i biancocelesti prima di lasciare spazio all’ultima sosta per le Nazionali di questo 2024.

La squadra di Baroni ha anche un jolly non indifferente da potersi giocare, ossia quello dei gol segnati nell’ultima mezz’ora. Sono ben 10 su 35 totali in questa stagione, record condiviso insieme a Barcellona e Benfica in Europa.