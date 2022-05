Lazio, rebus Acerbi: l'Inter ci pensa ma...

Il futuro di Acerbi alla Lazio resta un rebus: l’Inter ci pensa ma il contratto fino al 2025 potrebbe portare anche alla permanenza a Formello

Francesco Acerbi resta un rebus in casa Lazio. Il difensore è concentrato sulle ultime 3 sfide decisive per l’approdo in Europa ma inevitabilmente tiene banco la questione legata al suo futuro.

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, la separazione appare probabile ma non certa: l’Inter ci pensa seriamente ma il contratto in essere fino al 2025 e l’ingaggio percepito (2.5 milioni) potrebbe alla fine spingere le parti a continuare la convivenza.