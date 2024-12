Lazio Real Sociedad, ecco quando verranno messi in vendita i biglietti: il comunicato della società

Lazio Real Sociedad, la società biancoceleste ha comunicato l’apertura della vendita dei tagliandi per il match di Europa League

La Lazio, tramite il proprio sito, ha comunicato l’apertura della vendita dei tagliandi per la gara di Europa League contro la Real Sociedad. Di seguito la nota ufficiale:

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di oggi lunedì 2 dicembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Europa League in casa contro la Real Sociedad, in programma giovedì 23 gennaio alle ore 21:00.

Si ricorda che, tutti i possessori degli Abbonamenti Classic a 20 gare di campionato non hanno diritto ad assistere a questa gara della Uefa Europa League.