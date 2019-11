Lazio, Ranking UEFA: la posizione dei biancocelesti

Cambia il Ranking Uefa, la posizione della Lazio resta stabile nonostante la sconfitta contro il Celtic

Dopo gli appuntamenti europei, ecco cambiare il Ranking UEFA. La classifica varia in base ai coefficienti relativi ai risultati delle ultime gare e viene stilata prendendo in esame un arco temporale di cinque anni. Ogni vittoria vale 2 punti, il pareggio 1 e le sconfiite 0.

Nonostante la sconfitta contro il Celtic, la Lazio resta stabile al 34esimo posto: è il quarto club italiano dopo Juventus (in quinta posizione), Roma (quindicesima) e Napoli (diciannovesima).