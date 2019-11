Lazio, le combinazioni per raggiungere la qualificazione in Europa League

Sono poche le speranze della Lazio di superare la fase a gironi d’Europa League, ma ancora la matematica non ha condannato la squadra

Tre vittorie in tre gare. Questo era l’obiettivo della Lazio per centrare i sedicesimi di Europa League. Ma dopo la sconfitta con il Celtic, le ambizioni internazionali restano appese ad un filo di speranza. Per superare la fase a gironi, infatti, i ragazzi di Inzaghi dovranno sicuramente vincere contro il Cluj ed il Rennes per poi sperare all’ultima giornata che il Celtic batta il club romeno.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, però, la Lazio dovrà vincere sul Cluj con almeno due gol di scarto per ristabilire l’equilibrio negli scontri diretti.