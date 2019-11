Lazio, Rambaudi: «Impossibile passare il girone, mi concentrerei sul campionato»

Lazio, Rambaudi pensa solo al campionato e sulla corsa Champions League.

Roberto Rambaudi punta tutto sul campionato e sulla corsa alla Champions League. Non crede nell’impresa: «Inzaghi non sceglierà i migliori giovedì, resterà fedele alle scelte fatte finora – ha dichiarato ai microfoni di Radiosei -. Per me è praticamente impossibile passare il turno di Europa League, credo che la Lazio abbia ormai la testa al campionato in tutto e per tutto».

«A Napoli c’è un tutti contro tutti, Ancelotti ha le sue responsabilità, adesso tutte le altre, Lazio compresa, possono approfittarne. Milinkovic? Sta dando equilibrio alla squadra, per questo lo vediamo meno presente in zona gol. E’ un processo di crescita per formarsi come centrocampista, mentre gli altri stanno facendo più la differenza a livello offensivo».