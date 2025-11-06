Lazio, Rambaudi ha una certezza: «Contro l'Inter c'è solo una cosa da fare. E sul rapporto tifosi-Lotito» - Lazio News 24

Lazio, Rambaudi avverte i biancocelesti: «A Milano serve una partita seria, pressing e ritmo». Le dichiarazioni dell’ex giocatore del club capitolino.

In vista della sfida di domenica sera tra Inter e Lazio, in programma il 9 novembre alle 20:45 a San Siro, l’ex esterno biancoceleste Roberto Rambaudi ha analizzato il momento della squadra e le chiavi tattiche della partita ai microfoni di Radiosei. Le sue parole offrono una lettura lucida e appassionata, da chi conosce bene cosa significhi indossare la maglia della Lazio in partite di questo livello.

«Devi andare a Milano e fare una partita seria, ‘educata’ – ha spiegato Rambaudi – cercando di mettere in campo tutte le armi per costringere l’Inter a soffrire il tuo ritmo. Serve attaccare la profondità e mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti». L’ex giocatore biancoceleste ha poi analizzato uno dei punti di forza nerazzurri: «Con Çalhanoglu bisogna stare attenti. Occorre posizionarsi bene nella sua zona, intercettare i passaggi chiave e verticalizzare subito per le punte. Gli esterni della Lazio saranno determinanti, perché l’Inter è molto solida in area ma meno efficace quando deve rincorrere gli avversari».

Rambaudi ha poi toccato un aspetto psicologico che spesso ha penalizzato la Lazio: «L’importante è restare sempre in partita, anche se prendi gol. Questa squadra deve migliorare nella consapevolezza di poter reagire e segnare ancora. Se resti ordinato, con gamba e idee, l’occasione per colpire arriva».

Sul piano tattico, l’ex ala laziale ha sottolineato l’importanza del pressing e della flessibilità: «Il pressing deve essere la parola d’ordine. Non puoi preparare una partita del genere con un’unica soluzione. Contro l’Inter, in alcuni momenti, cercherei di farli calciare lungo per impedirgli di costruire dal basso. Bisogna alternare intensità e momenti di attesa per non concedere spazi».

Infine, Rambaudi si è soffermato anche sul mercato di gennaio, individuando le priorità per la dirigenza: «Servono due terzini, con priorità a quello mancino: Miranda mi piace. A centrocampo prenderei Sohm, e in attacco una punta centrale o un esterno, mi intriga Cambiaghi.”

Non è mancata una riflessione sui rapporti tra tifosi e Lotito, da tempo incrinati: “Sono rapporti logori, come una relazione tra marito e moglie. A volte bisogna capire quando fare un passo indietro. Non capisco come il presidente riesca ad andare oltre tutto questo.”

Per Rambaudi, dunque, la Lazio ha bisogno di compattezza, fiducia e coraggio per affrontare una sfida che può dire molto sulle ambizioni stagionali della squadra di Maurizio Sarri.