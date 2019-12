Rambaudi: «La Lazio giocherà alla pari contro la Juventus»

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per parlare del match con la Juventus

La testa è tutta proiettata alla Juventus. Anche quella di Rambaudi, ex giocatore della Lazio, che sulle frequenze di Radiosei ha analizzato così il match: «Contro l’Udinese ennesimo esame di maturità superato, nonostante qualche vuoto mentale dopo il primo vantaggio. La Lazio giocherà alla pari contro la Juventus, secondo me come gioco e prestazioni i biancocelesti sono superiori al momento».

«Il vero esame è proprio contro i bianconeri, visto che finora una delle due sconfitte è arrivata contro l’Inter, altra grande squadra. Sarri? Finora ha inciso poco, prima difendeva meglio, anche l’assenza di Chiellini ha il suo peso. Mi aspetto una gara equilibrata. Se la Lazio dovesse vincere andrebbe a 3 punti dai bianconeri. Nel weekend mi auguro che vincano entrambe le romane, bisogna puntare in alto».