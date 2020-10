Lazio, Radu e Correa si allenano e si candidano ad una maglia dal 1′

L’emergenza sembra rientrare: due rientri importanti per Inzaghi.

A Formello arrivano due liete notizie. Si sono allenati infatti regolarmente in gruppo gli acciaccati Stefan Radu e Joaquin Correa. Lo stesso mister Inzaghi aveva parlato dopo l’Atalanta di un forfati – quello del romeno – quasi annunciato, eppure il difensore ad oggi dovrebbe completare a questo punto il terzetto difensivo coi soliti Patric e Acerbi. A parte Vavro, Kiyine, Lukaku, ma anche Pereira e Muriqi, che hanno svolto con la squadra solo un blando riscaldamento ma hanno assaggiato ad ogni modo il campo del Fersini. Il Tucu Correa sembra aver risolto i problemi alla schiena e si candida per una maglia da titolare accanto all’inamovibile Immobile. Fares corre col pallone, ma non è ancora pronto e andrà solo in panchina: da quella parte ancora Marusic sul temibilissimo Hakimi. Infine, personalizzato per Ramos e secondo giorno di fila di Senad Lulic col preparatore Fonte. Già solo rivedere il capitano fa tirare un sospiro di sollievo.