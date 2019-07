Lazio, Radu e Chiellini: i più fedeli della Serie A

La Lazio e Radu continuano insieme: 13 anni in biancoceleste per il difensore. Il romeno, insieme a Chiellini, è il giocatore più fedele della Serie A

Tredici anni insieme. La Lazio sceglie ancora Radu: il reintegro in rosa, l’abbraccio coi tifosi, la conferenza stampa. Stefan si appresta a vivere un’altra annata in biancoceleste, diventando così uno dei giocatori più fedeli alla maglia della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, a condividere con lui questo personalissimo record c’è anche un altro difensore: Giorgio Chiellini, che veste la maglia della Juventus da tredici stagioni. In classifica, dietro alla coppia, ci sono anche Gigi Buffon con 11 campionati (ma non consecutivi) e Ranocchia con 9, per poi rivedere un altro biancoceleste: Senad Lulic con 8.