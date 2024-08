Lazio, questione ESUBERI: si continua a cercare opzioni per QUESTI giocatori. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato in uscita

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio si continuano a cercare opzioni per Hysaj, Basic, Fares, André Anderson e Akpa-Akpro. L’albanese ha poco mercato e un ingaggio elevato che scoraggia i possibili club interessati, il croato è stato sondato da alcuni club francesi e altri italiani, mentre l’algerino era solo stato vicino al Partizan Belgrado.

Situazione diversa per l’italo-brasiliano e l’ivoriano, entrambi in scadenza di contratto al termine della stagione: per questo motivo hanno maggiore potere decisionale ed è più complicato trovare loro una sistemazione. Akpa-Akpro, in particolare, ha rifiutato il Verona perché spera di poter tornare a Monza.