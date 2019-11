Lazio, questione esuberi: Durmisi verso il prestito

Lazio, Durmisi lontano dai progetti di Inzaghi potrebbe andare in prestito: la situazione.

Non trova spazio, Riza Durmisi. Il periodo vissuto dal terzino danese non è dei migliori: ormai è escluso dai progetti di Inzaghi, ieri affidava a Instagram i suoi pensieri per questo momento non propriamente brillante. In più, davanti a lui la strada è sbarrata: nelle gerarchie del mister, ci sono prima Lulic, Jony e Lukaku. Proprio per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, la società laziale si sta muovendo per trovargli una sistemazione all’estero.

Si esamina soprattutto la Turchia, dove ha attirato sguardi, ma piace anche in Danimarca e in Spagna. Situazione simile per Djavan Anderson e Casasola, diversa per Minala – aggregato da fuoriquota alla Primavera -, Vargic e Kishna, a cui il contratto scadrà al termine di questa stagione. Tare vuole dare una sforbiciata agli esuberi e inizia a progettare le sue mosse.