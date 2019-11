Durmisi: «Mi manca il campo ma arriveranno tempi migliori» – FOTO

Durmisi, il danese ha pubblicato alcuni messaggi sui social e in questi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo

Periodo buio per Riza Durmisi. Il biancoceleste infatti è finito dietro nelle gerarchie di mister Inzaghi complice anche un lungo stop dovuto ad un infortunio. Il difensore non è stato neanche convocato con la sua Nazionale, la Danimarca, impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2020.

Il danese però guarda al futuro, come ha scritto in un messaggio pubblicato su Instagram: «Mi manca questa sensazione, ho fiducia in Dio che arriveranno tempi migliori. Voglio solo divertirmi». Una serie poi di Instagram stories in cui si vede il biancoceleste che è tornato ad allenarsi con i compagni.