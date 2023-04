Lazio, quanto sei bella in trasferta: il dato che renderà felice Sarri

Lazio, il campionato entra nella sua fase cruciale della stagione e il dato sui punti in trasferta fa felice Sarri

La sconfitta contro il Torino, consente comunque alla Lazio di rimanere al secondo posto in classifica e di non mollare la zona Champions. Il percorso straordinario e netto della squadra di Sarri, passa anche dalle trasferte.

La formazione biancoceleste lontano da Roma infatti, ha conquistato 31 punti in 15 partite al contrario dei punti in casa che sono 30 in 16. La Lazio nella classifica è al secondo posto e davanti a sè ha solo il Napoli di Spalletti che ha conquistato 43 punti.