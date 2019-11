Lazio, quanto hanno inciso i nuovi acquisti?

Quanto hanno inciso i nuovi acquisti sulla Lazio? Lazzari è stato il più impiegato; mentre Jony, Vavro ed Adekanye…

La sosta per la nazionali concede il tempo di una riflessione sui numeri della Lazio. Una sorta di bilancio sui nuovi acquisti: quanto hanno inciso in questa prima parte di campionato? Ad analizzarne il rendimento è stato il Corriere dello Sport, che ha poi tirato le somme: 787 minuti totalizzati in 14 presenze e zero gol. Chi ha messo più benzina nella gambe è stato, ovviamente, Lazzari. L’ex Spal si sta facendo largo tra le gerarchie di Inzaghi, complice anche l’infortunio di Marusic: in campo, si è visto 7 volte su 12 gare di Serie A.

Score meno incoraggiante per Jony e Vavro: il primo è fermo a 4 presenze, l’altro a 2. Solo 4 minuti, invece, per Adekanye. Praticamente la Lazio è la stessa squadra delle passate stagioni, ormai consolidata e messa a punto: i nuovi acquisti dovranno lavorare per emergere ed avere un ruolo centrale.