Lazio, sdoganato il progetto Champions: super squadra per stare sempre tra le top

Conquistare la qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per la Lazio: i piani di Lotito e Sarri

La Lazio vuole a tutti i costi entrare nelle prime 4 del campionato per centrare il ritorno nell’Europa che conta

Sì, perché, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la qualificazione in Champions è (per usare uno dei latinismi cari a Lotito) «la conditio sine qua non» per far decollare quel progetto a lunghissima scadenza. L’accesso nell’Europa che conta deve essere, nelle intenzioni di Sarri e della società, il primo passo per la costruzione di una Lazio più grande, più stabile e meno soggetta agli alti e bassi delle ultime stagioni, quando a grandi risultati (durante la gestione Lotito sono state conquistate sei coppe e per tre volte la squadra è andata in Champions) si sono alternate annate anonime. I motivi per cui l’accesso in Champions è così fondamentale sono noti. C’è innanzitutto il discorso economico, con introiti che renderebbero possibili obiettivi di mercato oggi molto complicati. Ma il biglietto da visita della Champions sarebbe decisivo pure per tanti altri aspetti, dalla possibilità di attirare nuovi investimenti alla visibilità internazionale del marchio.