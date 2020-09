Lazio, può concretizzarsi il ritorno di Hoedt

Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore olandese potrebbe tornare nella Capitale.

La Lazio è a caccia di un difensore. Dopo aver trattato Kumbulla, abbandonato da oltre un mese dal direttore sportivo Tare, Kim Min-Jiae, per cui al momento tutto sembra bloccato, negli ultimi giorni è emersa la possibilità del ritorno a Roma di Wesley Hoedt.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il 28enne olandese, oggi al Southampton, costa 8 milioni, Inzaghi lo conosce ed avrebbe aperto ad un suo ritorno in biancoceleste.

Quella richiesta dal club inglese è la stessa cifra richiesta dal Porto per Diogo Queiros, capitano dell’Under 21 portoghese, altro nome accostato alla Lazio.