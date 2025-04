Lazio, la provocazione dei tifosi giallorossi ai cugini: lo striscione della Roma durante il match contro il Verona

Condividi via email

Lazio, cosa recita lo striscione provocatorio mostrato dai tifosi della Roma durante la sfida di Serie A contro la Lazio: le ultime

Nel mondo calcio è molto comune che degli amici che tifano squadre diverse, se non rivali, si prendano in giro in base ai risultati sportivi della squadra del cuore della persona di riferimento.

Lo stesso è avvenuto durante la sfida di Serie A tra Roma e Verona dove i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione dedicato alla Lazio e all’eliminazione per mano dei norvegesi del Bodo Glimt. Ecco cosa recitava la scritta:

«Dice il vecchio saggio, “a usci’ col Bodo ce vò coraggio!”».