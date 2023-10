Lazio, Provedel punta il Sassuolo: oggi allenamento con un ospite speciale -FOTO. Il post del portiere biancoceleste

Ivan Provedel punta il Sassuolo. Il portiere della Lazio è alle prese con un ematoma all’altezza del bacino che non si è completamente riassorbito ma che dovrebbe farlo entro sabato sera. Grazie ad alcuni antidolorifici è riuscito ad esserci contro l’Atalanta, lo staff medico è fiducioso anche per Reggio Emilia. Oggi forza in palestra con un ospite speciale: con lui, infatti, anche suo figlio piccolo Alexander, come postato dal portiere su Instagram.