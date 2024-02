Lazio, Provedel “portiere volante”: la Champions League celebra la sua prestazione -VIDEO. Ecco le immagini postate sui social dalla UEFA

Ivan Provedel, infatti, è stato il grande protagonista del girone di Champions League della Lazio per le sue strabilianti parate, ma soprattutto per quel colpo di testa decisivo per pareggiare la partita contro l’Atletico Madrid. Partendo da quest’episodio la Uefa ha voluto ricordare sui propri profili social tutti gli interventi più importanti del portiere laziale.