Lazio-Provedel, Lotito resta in pressing. E intanto blocca Falcone

Continua la trattativa tra Lazio e Spezia per Provedel: balla mezzo milioni per chiudere l’affare. Lotito si cautela con Falcone

Dopo Maximiano, portiere prelevato dal Granada e in procinto di effettuare le visite mediche in programma domani mattina, la Lazio continua il pressing con lo Spezia per arrivare ad Ivan Provedel.

Come riferito da Il Messaggero, ballano 500 mila euro tra l’offerta di Lotito (4.5 milioni) e la richiesta dei liguri (5 milioni, con lo Spezia che dovrà poi versare il 50% all’Empoli). Intanto il patron biancoceleste si è cautelato bloccando Falcone della Sampdoria: l’estremo difensore potrebbe arrivare come secondo o essere girato proprio allo Spezia nella trattativa per Provedel. Sullo sfondo, più sfumato visto il recente rinnovo, resta Terracciano.