Lazio, un tifoso propone un’iniziativa solidale per l’emergenza Coronavirus

Direttamente da Twitter arriva la proposta solidale di un tifoso della Lazio: il suo rimborso devoluto allo Spallanzani

E’ risaputo che i tifosi della Lazio abbiano un cuore enorme. Dopo le numerose iniziative partite dalla Curva Nord per aiutare chi fosse in difficoltà, ora la proposta arriva da un post su Twitter.

Rubin Carter ha scritto questa mattina un Tweet, in cui ha chiesto alla società che il suo rimborso dell’abbonamento, per quanto riguarda la partita a porte chiuse contro la Fiorentina, sia devoluto direttamente allo Spallanzani di Roma per l’emergenza del Coronavirus. Una piccola goccia nel mare che, se seguita dall’intero tifo biancazzurro e non solo, può dare una grande mano all’intera comunità.

@OfficialSSLazio Cara SSLazio, il rimborso del mio abbonamento per la gara a porte chiuse, vorrei fosse devoluto allo Spallanzani di Roma per l'emergenza corona virus. Non è molto , ma un inizio. — RubinCarter (@RubinCarter74) March 7, 2020