Lazio, pronto il nuovo Lazio Style nel centro di Roma

Nei prossimi giorni verrà innamorato il nuovo Lazio Style nel centro di Roma

E’ stato richiesto per tanto tempo e alla fine arriverà. Nei prossimi giorni nel centro di Roma (vicino a Pizza di Spagna) verrà inaugurato il nuovo Lazio Style. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’apertura del nuovo store biancocelesti è prevista tra circa una settimana, a cavallo tra il ritiro di Auronzo di Cadore e quello di Marienfeld. Questo nuovo punto vendita sarà un riferimento non solo per i tifosi della Lazio, ma anche per tutti i turisti che vorranno acquistare gadget ufficiali della Prima squadra della Capitale.