Lazio, è allarme gol: la produzione offensiva c’è, ma non quella realizzativa. I numeri

Il gioco scorre, le occasioni arrivano, ma la palla non entra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio è scattato un vero e proprio campanello d’allarme legato alla percentuale realizzativa. Nonostante una manovra spesso avvolgente, i biancocelesti occupano appena il 12° posto in Serie A per efficacia sotto porta.

I numeri della crisi realizzativa

I dati evidenziati dalla testata sportiva sono impietosi: la formazione biancoceleste ha trasformato in rete solo il 9,25% delle occasioni create. A fronte di ben 281 tiri complessivi (di cui 97 indirizzati nello specchio della porta), i gol messi a referto sono appena 26. Una discrepanza enorme tra la mole di gioco prodotta e il bottino finale, che sta pesando sensibilmente sulla classifica e sulla gestione dei match più equilibrati.

Centravanti a secco e scarsa realizzativa

Il dato più critico riguarda il cuore dell’attacco. I centravanti faticano non solo a segnare, ma persino a concludere: diverse partite si sono chiuse con zero tiri per le punte centrali. Questo paradosso vede la cooperativa del gol spostarsi altrove: i migliori marcatori stagionali sono infatti gli esterni Pedro, Isaksen, Cancellieri e Zaccagni, supportati dagli inserimenti di un regista come Cataldi.