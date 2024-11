Lazio, problema alla coscia per Tavares: le ultime verso il Bologna

Lazio che è alle prese con un fastidio accusato da Nuno Tavares in Nazionale. Se Dia non preoccupa, il portoghese resta da valutare nei prossimi giorni

Nuno Tavares e Boulaye Dia si sono recati presso Villa Mafalda questa mattina per effettuare alcuni controlli. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, se il centravanti senegalese non preoccupa e da domani tornerà a lavorare con il resto del gruppo, diversa è la situazione per il terzino portoghese.

L’ex Marsiglia avrebbe un fastidio alla coscia sinistra, lo stesso che lo ha tenuto fermo ai box questa estate. Difficilmente sarà disponibile per Lazio–Bologna ed è in forte rischio anche per la gara di Europa League contro il Ludogorets.