Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 3 marzo

In rassegna stampa tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali: le notizie di oggi 3 marzo

Ieri sera si è tenuto un Consiglio straordinario di Lega per trovare una soluzione al grande caos scaturito dai rinvii delle partite a causa del Corona Virus. A quanto pare si andrà verso lo slittamento della giornata e del recupero durante questo weekend: le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi parlano proprio di questo.

Il Corriere dello Sport apre l’edizione odierna con Juventus-Inter e la data scelta dal summit. In taglio basso la rivoluzione Milan e le dichiarazioni di Leclerc. La Gazzetta dello Sport preferisce concedere più spazio al licenziamento di Boban e Maldini, mettendo in taglio alto l’attacco del presidente interista Zhang al presidente della Lega Dal Pino. Tuttosport dedica la prima pagina alla data scelta per il recupero del Derby d’Italia e alle dichiarazioni del numero uno nerazzurro.