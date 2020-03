Serie A, arrivano le decisioni del Consiglio: Lazio Atalanta si giocherà il 15

Nuovo incontro tra i massimi vertici della Lega per cercare di trovare una soluzione al caos recuperi dovuti al Corona Virus

AGGIORNAMENTO 21:30 – Il summit si è da poco concluso e finalmente forse si è arrivati ad una conclusione. Secondo Gazzetta.it si andrà per il recupero delle cinque partite del turno scorso in questo weekend, facendo scalare il 27esimo turno di Serie A alla settimana seguente e l’aggiunta di un turno infrasettimanale tra il 12 ed il 14 maggio. In particolare Juventus Inter si giocherà lunedì 9 alle 20:45, mentre Atalanta Lazio scalerà al 15 marzo alle ore 15:00.

Dopo l’incontro di ieri finito senza una conclusione, i massimi vertici della Lega Serie A in questi minuti stanno tenendo un nuovo Consiglio straordinario per cercare una soluzione al caos dovuto alle partite rinviate per il Corona Virus.

Questa giornata di campionato si sarebbero dovute giocare cinque partite a porte chiuse ma nella giornata di sabato è stato deciso di rinviarle ufficialmente al 13 di maggio, causando molti malumori tra i vari presidenti dei club. Come riporta GianlucaDiMarzio.com, stanno prendendo parte alla riunione De Siervo, Dal Pino ed i consiglieri. Ieri si era deciso di convocare un’assemblea generale mercoledì, ma la voglia di trovare presto una soluzione ha portato a questo nuovo summit. Seguiranno aggiornamenti.