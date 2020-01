Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 14 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi: le notizie del 14 gennaio 2020

Oggi la detentrice della Coppa Italia torna in campo ed inizia il suo percorso nel torneo, ma le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi non parlano di questo.

Lo spazio viene dedicato ai gravi infortuni di Demiral e Zaniolo e alle ultime mosse di mercato. Tuttosport apre l’edizione odierna con la grinta dei due infortunati e la mossa dell’Inter per arrivare a Giroud, Eriksen e Young contemporaneamente. Il Corriere dello Sport dedica lo spazio maggiore al mercato dei nerazzurro con «Conte pressa Marotta» ed il taglio alto tutto per il giovane romanista. La Gazzetta dello Sport, invece, la prima pagina la lascia a Cristiano Ronaldo ed ai suoi muscoli, con lo scambio Spinazzola-Politano in taglio alto ed il recupero di Zaniolo di spalla.