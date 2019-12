Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 21 dicembre

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 21 dicembre 2019: Inter e mercato, la Roma vince

In primo piano sui quotidiani di oggi si parla di mercato, in vista della finestra invernale che si sta per aprire.

La Gazzetta dello Sport ed il Corriere dello Sport, infatti aprono alla suggestione Inter per Vidal: il cileno sarebbe pronto a tornare in Italia per Conte. In secondo piano passano la vittoria della Roma sulla Fiorentina, mandando di traverso il panettone a Montella, e la vigilia alla Coca Cola Supercup tra Juventus e Lazio. Su Tuttosport invece si parla di Expo Juve e di cosa il Torino debba fare per tenere con sé il Gallo Belotti.