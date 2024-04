Lazio Primavera, Sanderra: «Vittoria importantissima. Gonzalez? In questi due anni ci ha dato tanto». Le parole del tecnico post gara

La Lazio Primavera vince contro il Lecce in rimonta. Al termine della sfida ecco l’analisi del tecnico Sanderra ai microfoni di Lazio Style Channel.

SANDERRA– «Vittoria importantissima in termini sia di punti che di prestazione. Ribaltare una gara che si era messa nei binari sbagliati con l’espulsione non era facile. I ragazzi hanno tirato fuori grande carattere e grande ordine tattico. Abbiamo colpito nei momenti giusti quindi siamo contenti della prestazione ».

GONZALEZ– «Gonzalez? In questi due anni ci ha dato tanto, ha fatto tanti gol e ha finito in bellezza. Adesso dobbiamo guardare avanti senza di lui, andiamo a Monza consci che abbiamo un gruppo in cui tutti si fanno trovare pronti. Questi ragazzi già da due anni stanno facendo grandi cose, spingono tanto negli allenamenti. Adesso non abbassiamo la guardia perché c’è un finale di campionato elettrizzante ».