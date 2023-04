Brutte notizie per Sanderra, che perde un giocatore chiave per la prossima sfida contro il Pescara

Stefano Sanderra perde un uomo importante per la Lazio Primavera, prossima alla sfida di campionato contro il Pescara.

E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo: Floriani Mussolini è stato squalificato per una giornata e quindi non sarà disponibile per il prossimo incontro dei biancocelesti.