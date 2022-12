Lazio Primavera, Ruggeri: «Il ritiro ad Auronzo è stato il regalo più bello»

Fabio Ruggeri, difensore della Lazio Primavera, ha parlato a Lazio Style Channel nel giorno del suo 18° compleanno

AUGURI – «Per prima cosa, grazie a tutti per gli auguri. Dopo la sosta siamo tornati bene, vincendo 5 partite consecutive. Ho trovato una squadra diversa da come l’avevo lasciata quando mi sono infortunato, c’è un gruppo unito su un unico obiettivo, la promozione in Primavera 1. Ci siamo confrontati e siamo ripartiti».

OBIETTIVO – «Oggi sono rientrato in gruppo, mi sento bene e sono pronto ad aiutare la squadra. Ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo di inizio stagione, la classifica è molto corta. Questo è un campionato molto equilibrato, il livello è simile a quello dello scorso anno, quando purtroppo calammo nella seconda parte di stagione, a differenza di questa stagione in cui siamo partiti male».

VITERBESE – «Contro la Viterbese, c’è stata una grande reazione da parte del gruppo, non era facile rimontare. Abbiamo bisogno di tempo per capire completamente le idee di mister Sanderra, anche il suo modulo ci aiuta. Cerco sempre di restare con i piedi per terra, i complimenti fanno tanto piacere, soprattutto per chi è laziale da sempre come me e indossa questa maglia. Il ritiro ad Auronzo di Cadore della scorsa estate è stato sicuramente il regalo di compleanno più bello».