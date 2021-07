La Lazio Primavera riparte dal ritiro di Celleno: le date

La Lazio Primavera riparte dal ritiro di Celleno. Mister Calori avrà il compito di riportare gli aquilotti nella massima competizione

Dieci giorni a Celleno per organizzare la nuova stagione. La Lazio Primavera di Calori – attualmente aggiunto allo staff tecnico di Sarri – ricomincerà dalla cittadina della provincia di Viterbo. Dal 26 luglio per dieci giorni, la squadra dovrà porre le basi per la nuova stagione: l’obbligo è quello di rialzare subito la testa e iniziare la corsa verso la promozione.

Come ricorda il Corriere dello Sport, i vari Armini, Ndrecka, Novella, A. Marino, Cerbara e Nimmermeer saluteranno la squadra, toccherà ai 2003 e ai 2002 andare a costituire la nuova spina dorsale della squadra. Promosso anche Troise – classe 2005 – anche lui momentaneamente aggregato ad Auronzo di Cadore.