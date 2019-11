Lazio, Primavera in campo alle 7.30: ragazzi puniti dopo la sconfitta

Lazio Primavera sul campo alle 7.30. Menichini ha richiamato tutti questa mattina dopo la sconfitta contro il Chievo Verona

Menichini non perdona. Dopo la caduta della Lazio Primavera contro il Chievo Verona, il mister ha messo in atto una punizione esemplare cancellando i due giorni di riposo previsti. Non solo, ha richiamato i suoi ragazzi sul campo del Fersini alle 7.30 per capire gli errori commessi e come scacciare la crisi.

I numeri non sono dalla parte dei biancocelesti, in casa sono andati a segno solamente due volte: serve un’inversione di tendenza dopo le quattro sconfitte consecutive.