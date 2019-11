Lazio, Luis Alberto incanta: ora aspetta la Spagna

Luis Alberto incanta la Lazio e non solo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è vicina la chiamata del ct della Spagna

Incanta, illumina, emoziona. Non a caso è soprannominato Il Mago. Luis Alberto, con la palla tra i piedi, è un illusionista: finora ha collezionato 543 passaggi utili, 35 i dribbling, 58 recuperi, 48 lanci e 9 tiri nello specchio. I numeri – secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport – sono dalla sua parte anche per un’imminente chiamata dal ct della Spagna, che lo ha già inserito nella lista dei preconvocati.

Lo spagnolo fa le fortune di Inzaghi e della Lazio, tanto che la società avrebbe voluto sistemare la questione rinnovo insieme a quello di Correa e Caicedo, ma Luis Alberto ha rimandato tutto a fine stagione. Se avrà fatto un grande campionato, si potrà discutere per un prolungamento più lungo e più ricco, altrimenti si cercherà una soluzione che accontenti tutti.