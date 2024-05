Lazio Primavera, oggi c’è il derby: le ultime sulle scelte di Sanderra. Conquistati i playoff, i biancocelesti puntano a scalare la classifica

La Lazio Primavera oggi alle ore 15:00 affronterà la Roma nel derby di categoria. Sanderra, come riporta Il Corriere dello Sport, non avrà a disposizione Bedini e Balde per problemi fisici, ma recupererà Bordon in regia. A completare il centrocampo ci saranno Sardo e Di Tommaso, mentre il tridente sarà composto da Saná Fernandes, uno tra D’Agostini e Sulejmani per il ruolo di centravanti ed uno tra Cappelli e Kone sull’esterno destro.