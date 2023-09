Lazio Primavera, Nazzaro: «Siamo un gruppo unito, teniamo alla Coppa come al campionato e alla Youth League». Le parole del centrocampista

Marco Nazzaro, centrocampista della Lazio Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria in Coppa Italia col Cosenza.

VITTORIA COL COSENZA – Potevamo fare meglio, ma era importante vincere. Abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister, l’unico errore è stato rientrare un po’ mosci nel secondo tempo e dovevamo chiudere prima la partita. Ma siamo stati bravi a portarla a casa. Coppa Italia? Pensiamo partita per partita, è una competizione in cui possiamo fare bene. Ci puntiamo come al campionato e alla Youth League. Io mi faccio sempre trovare pronto, cerco di giocare più palloni possibili perché mi trovo. Spero il risultato sia buono.

IMPEGNATI ANCHE IN YOUTH LEAGUE – È faticoso, dobbiamo essere bravi a gestirla. A volte giochiamo ogni tre giorni. Ma siamo molto uniti e ci alleniamo tutti al massimo. Se il mister chiede anche solo due minuti a qualcuno quel giocatore si fa trovare pronto. Questo permette agli altri di riposare e di dare al massimo in altre partite.

GRUPPO – Siamo uniti dentro e fuori dal campo, anche in allenamento Cerchiamo di assimilare i concetti del mister. L’idea che lui ci trasmette cerchiamo di riportarla in campo.