Lazio Primavera Monza, brusca sconfitta per i biancocelesti

Lazio Primavera Monza, brusca frenata per la formazione di mister Pirozzi la quale viene rimontata dai brianzoli e perde in casa

In attesa della Lazio di Baroni, questa mattina è scesa in campo la squadra biancoceleste di mister Pirozzi per la categoria Primavera. Le aquile hanno dovuto affrontare il Monza per la 29°giornata del torneo di categoria e ad avere la meglio è stata la squadra ospite. Il match si è concluso 1-2 che consente di prendere tre punti pesanti ai brianzoli in ottica campionato.

A passare in vantaggio sono state le aquile con Di Tommaso esattamente al 30′ del primo tempo, mentre sul finale della prima frazione di gioco a pareggiare è stato Domanico, e a ribaltare tutto per la squadra di Zenoni è stato Longhi, che impedisce la striscia positiva alla Lazio che si ferma a quota 6