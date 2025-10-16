 Lazio Primavera, Punzi: «Oggi purtroppo nei ragazzi c'è meno pazienza nell'affrontare la gavetta che serve»
Connect with us

Hanno Detto Settore giovanile

Lazio Primavera, Punzi: «Oggi purtroppo nei ragazzi c'è meno pazienza nell'affrontare la gavetta che serve»

Hanno Detto News

Lazio, Oddi non ha dubbi: «Atalanta favorita. Fra i biancocelesti c'è un calciatore che può fare la differenza»

Hanno Detto

Calciomercato Lazio, Giordano: «Insigne alla Lazio? Ecco cosa penso. È un'altra storia rispetto a Bernardeschi»

Hanno Detto

Atalanta Lazio, Juric sfida i biancocelesti: «Ora arriva un ciclo di 7 partite in cui avremo più giocatori a disposizione»

Hanno Detto

Caso Vernis, l'analisi di Rambaudi: «C’è una confusione totale. Ormai siamo ad un punto di non ritorno»

Hanno Detto

Lazio Primavera, Punzi: «Oggi purtroppo nei ragazzi c’è meno pazienza nell’affrontare la gavetta che serve»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Punzi Lazio Primavera

Lazio Primavera, Punzi: «Si aspettano facilità nel passaggio di categoria, non capendo che i settori giovanili sono step importanti». Le sue dichiarazioni

Il tecnico della Lazio Primavera Francesco Punzi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato delle grandi prestazioni dell’attaccante dell’Ascoli D’Uffizi e del lavoro dei ragazzi più giovani degli ultimi anni. Ecco le sue parole: 

PAROLE – «Oggi purtroppo nei ragazzi c’è meno pazienza nell’affrontare la gavetta che serve, si aspettano facilità nel passaggio di categoria, non capendo che i settori giovanili sono step importanti, una palestra vera e propria. Serve sempre mettersi in discussione».

La Lazio Primavera di mister Punzi si prepara a una sfida importante: domenica 19 ottobre alle ore 11 affronterà in trasferta il Cesena, una gara che promette intensità e significato per la classifica.

LEGGI ANCHE – Infortuni Lazio, le ultimissime sui biancocelesti dall’infermeria: la nota ufficiale del club

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.