Hanno Detto
Lazio Primavera, Punzi: «Oggi purtroppo nei ragazzi c’è meno pazienza nell’affrontare la gavetta che serve»
Lazio Primavera, Punzi: «Si aspettano facilità nel passaggio di categoria, non capendo che i settori giovanili sono step importanti». Le sue dichiarazioni
Il tecnico della Lazio Primavera Francesco Punzi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha parlato delle grandi prestazioni dell’attaccante dell’Ascoli D’Uffizi e del lavoro dei ragazzi più giovani degli ultimi anni. Ecco le sue parole:
PAROLE – «Oggi purtroppo nei ragazzi c’è meno pazienza nell’affrontare la gavetta che serve, si aspettano facilità nel passaggio di categoria, non capendo che i settori giovanili sono step importanti, una palestra vera e propria. Serve sempre mettersi in discussione».
La Lazio Primavera di mister Punzi si prepara a una sfida importante: domenica 19 ottobre alle ore 11 affronterà in trasferta il Cesena, una gara che promette intensità e significato per la classifica.
LEGGI ANCHE – Infortuni Lazio, le ultimissime sui biancocelesti dall’infermeria: la nota ufficiale del club