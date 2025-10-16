News
Infortuni Lazio, le ultimissime sui biancocelesti dall’infermeria: la nota ufficiale del club
Infortuni Lazio: ecco la nota ufficiale del club con le novità dall’infermeria. Le ultime su Castellanos, Gigot, Rovella e non solo
Nel corso del pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff sanitario composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, è stato diffuso un aggiornamento sulle condizioni dei calciatori.
COMUNICATO – Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Luca Pellegrini, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru hanno svolto un lavoro atletico specifico.
Samuel Gigot e Valentin Castellanos hanno invece continuato i loro rispettivi programmi riabilitativi.
Lo staff continuerà a monitorare quotidianamente i progressi degli atleti, fornendo ulteriori comunicazioni in base all’evoluzione dei rispettivi percorsi di recupero.
