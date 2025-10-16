 Infortuni Lazio, le ultimissime sui biancocelesti dall'infermeria: la nota ufficiale del club
Sabatini su Atalanta-Lazio: «Partita molto dura. Questi giocatori potrebbero soffrire»

Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic pronto a ritornare ai biancocelesti? Ecco le ultime novità

Lazio, allarme su quella che sarà l'evoluzione della squadra biancoceleste? Ecco le ultime novità

Atalanta Lazio, atmosfera da grandi occasioni: la New Balance Arena si prepara alla sfida! Il dato

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

castellanos
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Valentin Castellanos

Infortuni Lazio: ecco la nota ufficiale del club con le novità dall’infermeria. Le ultime su Castellanos, Gigot, Rovella e non solo

Nel corso del pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff sanitario composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, è stato diffuso un aggiornamento sulle condizioni dei calciatori.

COMUNICATO – Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:

Luca Pellegrini, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru hanno svolto un lavoro atletico specifico.

Samuel Gigot e Valentin Castellanos hanno invece continuato i loro rispettivi programmi riabilitativi.

Lo staff continuerà a monitorare quotidianamente i progressi degli atleti, fornendo ulteriori comunicazioni in base all’evoluzione dei rispettivi percorsi di recupero.

