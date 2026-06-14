Ex Lazio, domani Sarri firmerà con l’Atalanta! I dettagli sul contratto

Ex Lazio, domani Maurizio Sarri firmerà il contratto che lo legherà per le prossime stagione all’Atalanta. I dettagli

Il mondo del calcio italiano si appresta a vivere uno dei colpi di scena più significativi dell’estate. La panchina dell’Atalanta è pronta a cambiare padrone, accogliendo uno dei tecnici più carismatici e tatticamente influenti del panorama nazionale. La società nerazzurra ha rotto gli indugi per avviare una vera e propria rivoluzione tecnica, una scelta strategica mirata a mantenere il club bergamasco ai vertici della Serie A e nelle rotazioni che contano del calcio europeo.

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Domani la firma sul contratto

A rivelare i dettagli di questa clamorosa operazione di mercato è stato l’esperto di trattative Nicolò Schira tramite un post dettagliato sul proprio profilo ufficiale della piattaforma X. Secondo il giornalista, la giornata di domani sarà quella decisiva per la definitiva fumata bianca. È infatti previsto l’arrivo della firma sul contratto e il contestuale annuncio ufficiale che legherà indissolubilmente Maurizio Sarri ai colori nerazzurri, infiammando la piazza bergamasca in vista del raduno estivo.

Le cifre del contratto di Sarri c

L’accordo economico raggiunto tra la dirigenza orobica e l’allenatore toscano testimonia la totale lungimiranza del progetto. Per convincere il tecnico a sposare la causa, la famiglia Percassi ha messo sul piatto un contratto a lungo termine con scadenza fissata fino al 30 giugno 2029. Sarri percepirà uno stipendio importante pari a 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra che ne certifica lo status di top player assoluto della panchina e la ferma volontà del club di investire pesantemente su una precisa filosofia di gioco.

Ilriscatto di Sarri

Per il tecnico di Figline Valdarno si tratta di una grandissima opportunità di riscatto professionale. Dopo la conclusione anticipata e l’esperienza vissuta con alterne fortune sulla panchina della Lazio, Sarri trova a Bergamo l’ambiente ideale e una rosa qualitativamente perfetta per esprimere il suo celebre “Sarrismo”. Il baricentro alto, l’ossessione per il palleggio rapido e le combinazioni nello stretto saranno i pilastri su cui verrà edificata la nuova e ambiziosa Atalanta, pronta a stupire ancora in Italia e in campo internazionale.