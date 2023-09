Lazio Primavera-Hellas Verona 2-1: i biancocelesti la ribaltano e si prendono i primi 3 punti della stagione

Prova di forza incredibile per la Lazio Primavera di Sanderra, che ribalta l’iniziale svantaggio e si prende i 3 punti nella sfida contro l’Hellas.

Svantaggio iniziale per i biancocelesti con Patanè che insacca alle spalle di Magro. Pareggio sul finale di primo tempo con l’appena entrato Sulemana, subentrato a Balde, uscito per un problema fisico. All’inizio del secondo tempo arriva il vantaggio delle aquile: azione personale di Sanà Fernandes che mette in mezzo, Di Tommaso colpisce leggero e pallone in rete.