Lazio Primavera, l’ex Gabriel Pereira passa all’Athletico Paranaense

L’ex portiere della Lazio Primavera Gabriel Pereira è ufficialmente un giocatore dell’Athletico Paranaense

Nuova importante avventura e possibilità per Gabriel Pereira, ex portiere della Lazio Primavera che era tornato, dopo la scadenza del prestito, in quel di Montecarlo. L’estremo difensore infatti è ufficialmente un giiocatore dell’Athletico Paranaense.

Il 19enne ha firmato un contratto valido fino all’agosto 2025 con il club di Paranà e inizialmente dovrebbe entrare a far parte del gruppo under 20. Il giovane dovrebbe competere per guadagnarsi il posto da titolare con la maglia della squadra verdeoro.