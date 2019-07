Lazio, prima seduta di lavoro con il nuovo kit d’allenamento – FOTO

Primo allenamento della stagione per la Lazio, che ha lavorato nel centro sportivo di Formello con il nuovo kit d’allenamento

Dopo il primo giorno di visite mediche in Paideia ed i test atletici all’Isokinetic, è ufficialmente iniziata per i giocatori della Lazio la preparazione in vista della nuova stagione. Nel pomeriggio, i ragazzi di Simone Inzaghi si sono ritrovati nel centro sportivo di Formello per l’allenamento. Tra le novità, il nuovo completo con cui è scesa in campo la squadra qualche ora fa. Le immagini sono state pubblicate sul profilo ufficiale del club capitolino. Eccole di seguito: