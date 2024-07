Lazio, Prandi: «Io per questa stagione mi appello alla fortuna di Lotito. Ecco perché». Le parole del noto giornalista

Intervenuto ai microfoni di Radiosei il giornalista di La7 Andrea Prandi ha esperesso la propria opinione sul mercato e sulla progettualità della Lazio.

PAROLE– «La campagna abbonamenti della Lazio non ha senso sia come prezzi che come progetto di squadra che non c’è. Io sono molto pessimista perché per me questo è un progetto al ribasso: abbiamo perso giocatori di grande qualità prendendo delle scommesse. Io per questa stagione mi appello alla fortuna di Lotito, che quando ha fatto scelte impopolari, alla fine ci ha azzeccato. Certo, non ho molte speranze e comunque devo sottolineare che a oggi il sostituto di Luis Alberto ancora non c’è e manca la qualità. Il grande giocatore, il campione ci vuole in una squadra. Negli anni la Lazio ha comprato giocatori che hanno costruito le fortune di Inzaghi e Lotito come Klose, Leiva, Luis Alberto e Milinkovic. Non vedo questa volontà quest’anno perché si vira solo sui giovani. Lo stesso Greenwood io non lo prenderei perché è un ragazzo problematico, perché gli inglesi difficilmente si adattano al calcio in Italia e perché pensare di strapparlo al Manchester è solo tempo perso. Queste voci come Samardzic, Gudmundsson e Greenwood finiscono nella rete di alcuni colleghi che abboccano a trattative che praticamente non esistono. Il mercato della Lazio è molto semplice: se vende, compra un giocatore importante. Altrimenti nulla ».