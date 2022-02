ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2021/2022 tra Lazio e Porto: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Non basta un immenso cuore alla Lazio di Sarri per superare il Porto e volare agli ottavi di Europa League. I biancocelesti dopo il gol di Immobile subiscono la rimonta portoghese firmata Taremi e Uribe. Inutile il gol nel finale di Cataldi.

Sintesi Lazio Porto 2-2 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

3′ Tiro di Luis Alberto – Buona manovra biancoceleste che porta al tiro Luis Alberto, rimpallato dalla difesa portoghese.

7′ Attacca la Lazio – Si vede in avanti il Porto con Zaidu, il cui cross da sinistra viene respinto dalla Lazio. La squadra di Sarri parte in contropiede con Pedro, che resiste ad un fallo di Otavio e crossa dentro, senza trovare compagni.

11′ Imbucata di Luis Alberto – Luis Alberto cerca l’imbucata per Immobile ma il campo pesante rallenta la velocità del pallone, favorendo l’anticipo di Mbemba.

12′ Calcio di punizione per la Lazio – Calcio di punizione per la Lazio da posizione interessante. Il cross di Luis Alberto finisce direttamente fuori

17′ Grande chance per Immobile – L’attaccante biancoceleste recupera palla a metà campo, si invola verso la porta di Diogo Costa, entra in area e da posizione defilata fa partire un sinistro che finisce di poco a lato.

18′ Chance per Pedro – Felipe Anderson allarga per Pedro, che punta Bruno Costa ed entra in area. Lo spagnolo tenta un tiro cross che non sorprende Diego Costa.

18′ Annullato un gol a Immobile – Evidente offside del capitano della Lazio, servito in profondità ma partito con un pizzico di anticipo. Tutto da rifare per la squadra di Sarri.

19′ GOL DELLA LAZIO – Grande recupero palla di Milinkovic su una scellerata verticalizzazione di Pepe: la palla schizza verso Immobile, che si fa 40 metri di corsa, entra in area e batte Diogo Costa sul primo palo.

22′ Altro gol annullato a Immobile – Bellissimo contropiede della Lazio, che si presenta in area con Felipe Anderson (in fuorigioco). Il brasiliano serve a centro area Immobile che insacca in porta. Il gol non è valido.

25′ Colpo di testa di Otavio – Bruno costa mette in mezzo un cross per Otavio, il cui colpo di testa però finisce alto.

28′ Rigore per il Porto – Milinkovic sgambetta Taremi (che cerca il contatto) in area. L’arbitro inizialmente ammonisce il giocatore del Porto per simulazione ma poi va all’on field review e fischi il rigore.

30′ Gol del Porto – Taremi angola bene e realizza il rigore del pareggio.

36′ Il Porto attacca – Attimi di caos in area Lazio, dove il pallone non viene allontanato restando a disposizione del Porto. Alla fine ci pensa Felipe Anderson a spazzare.

40′ Luis Alberto vicino al gol olimpico – Lo spagnolo cerca il gol olimpico dalla bandierina: Diogo Costa buca ma un difensore rilancia.

45′ Punizione di Milinkovic-Savic – Ci prova il centrocampista della Lazio, che però vede la sua conclusione infrangersi contro la barriera.

5′ minuti di recupero.

46′ Chance Porto – Zaidu arriva sul fondo dopo qualche errore della Lazio, mette dentro per Taremi anticipato al momento dello stacco di testa.

48′ Chance Milinkovic-Savic – Punizione di Luis Alberto per lo stacco del serbo, il cui colpo di testa finisce a lato.

Fine primo tempo – Intervallo

46′ Inizia la ripresa – Si gioca

48′ Pepé vicinissimo al gol – Cross dalla destra che premia l’inserimento da dietro di Pepé che di testa va a un passo dal gol.

49′ Luis Alberto a un passo dal gol – La Lazio cambia gioco su Felipe Anderson che apre per Milinkovic: il serbo fa la sponda per Luis Alberto, che dall’interno dell’area di rigore calcia sporco con il destro, sfiorando il palo per pochissimo.

56′ Vitinha vicino al gol – Pericolo per la Lazio, con il centrocampista che calcia da fuori e trova una deviazione. Strakosha si supera con un ottimo riflesso.

60′ Patric spara alto – Angolo battuto da Luis Alberto con Patric che colpisce indisturbato ma spara alto.

62′ Tiro Luis Alberto – Lo spagnolo prova con un destro a giro da fuori area che Diogo Costa para facile.

68′ Gol del Porto – Bellissima giocata di Taremi, che scucchiaia in area per Uribe, bravissimo ad inserirsi tra Patric e Luiz Felipe e segnare.

73′ Taremi a un passo dal gol – Taremi servito in area ci prova con il destro a giro, palla fuori di pochissimo.

80′ Luis Alberto a un passo dal gol – La Lazio vicinissima al pareggio con lo spagnolo, che dà l’illusione del gol a mezzo stadio. Tiro forte dal limite dell’area che prende l’esterno della rete.

82′ Traversa di Luis Alberto – Ci prova ancora lo spagnolo, che calcia da fuori e trova il palo esterno.

84′ Ancora Luis Alberto vicino al gol – Altra enorme occasione per la Lazio, con lo spagnolo che si trova a calciare con Diogo Costa fuori dai pali e viene rimpallato dalla difesa portoghese.

86′ Miracolo di Diogo Costa su Immobile – Il centravanti laziale si trova a tu per tu con il portiere che compie un vero e proprio miracolo.

90′ Sei minuti di recupero

91′ Chance Milinkovic-Savic – Altra occasione per la Lazio con il serbo che in area non riesce a calciare da pochi metri: Pepe libera in angolo.

93′ Tiro Cataldi – Con la Lazio tutta in avanti il centrocampista ci prova da lontano. Palla ampiamente sul fondo.

94′ GOL DELLA LAZIO – Palo di Immobile, Cataldi il più lesto a buttarla dentro sul rimbalzo. Ultimi sessanta secondi di speranza per la Lazio

Lazio Porto 2-2: risultato e tabellino

RETE: 19′ Immobile, 30′ Taremi rig., 68′ Uribe, 94′ Cataldi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (54′ Hysaj); Milinkovic, Leiva (54′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (71′ Raul Moro). A disp.: Reina, Furlanetto, Acerbi, Kamenovic, Akpa Akpro, Andrè Anderson, Basic, Romero, J. Cabral. All.: Maurizio Sarri

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Uribe, Vitinha (78′ Gruijc), Pepe (68′ Joao Mario); Taremi (78′ Evanilson), Toni Martinez (56′ Galeno). A disp.: Marchesin, Fabio Cardoso, Marcano, Francisco Conceicao, Ruben Semedo, Eustaquio, Vieira, Borges. All.: Sergio Conceicao

Arbitro: Deniz Aytekin (GER)

AMMONITI: Radu, Taremi, Zaidu, Cataldi, Luis Alberto, Otavio