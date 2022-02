ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’episodio chiave del match valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2021/22: moviola Lazio Porto

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

18′ Annullato un gol a Immobile – Evidente offside del capitano della Lazio, servito in profondità ma partito con un pizzico di anticipo. Tutto da rifare per la squadra di Sarri.

28′ Rigore per il Porto – Milinkovic sgambetta Taremi (che cerca il contatto) in area. L’arbitro inizialmente ammonisce il giocatore del Porto per simulazione ma poi va all’on field review e fischi il rigore.