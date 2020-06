Lazio, Poli: «Contro l’Atalanta spero di vedere uno spettacolo»

Lazio, l’ex centrocampista biancoceleste Fabio Poli ha commentato la gara che si aspetta contro l’Atalanta

La Lazio si prepara per tornare in campo nella gara contro l’Atalanta. Ad analizzare la partita che sarà è Fabio Poli, ex centrocampista biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Radio:

«I bergamaschi sono una squadra fisica e avranno bisogno di rodaggio come tutte le altre compagini. Alla lunga la qualità tecnica emergerà, ma sarà importante capire quale squadra si è allenata al meglio per la ripresa. Gli uomini di Gasperini amano giocare a viso aperto, cercando sempre di imporre il proprio gioco. La Lazio dovrà alternare momenti di pressing offensivi, a fasi di contropiede. Speriamo di vedere lo spettacolo che ha contraddistinto le ultime sfide trai due club».