Lazio, Piscedda: «La fase difensiva risente dell’assenza di Leiva»

L’assenza di Lucas Leiva, a mezzo servizio contro il Milan, ha pesato in questo inizio di ripresa del campionato della Lazio

Nel corso della puntata di questa sera di Lazialità in Tv, in onda su Teleroma56, Massimo Piscedda ha commentato cosi la pesante assenza di Lucas Leiva in queste prime gare di ripresa del campionato disputate dai biancocelesti:

«Perdere un giocatore come Leiva, giocatore che a centrocampo filtra tanti palloni, grava sul molto sul dato dei gol subiti. Il brasiliano è un giocatore unico per le sue caratteristiche e non averlo a disposizione è stato un male per Inzaghi soprattutto dal punto di vista difensivo».